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Fazla vitamin zarar veriyor

Gıdalardaki fazla vitamin ve minerallerin çocuklar dışında gebeler ve yaşlılar için de çeşitli zararlı..

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:23
Fazla vitamin zarar veriyor

İlave vitaminli hazır ürün daha sağlıklı manasına gelmez.. Çevre Çalışma Grubu (Environmental Working Group) tarafından yapılan bir araştırmada, 8 yaşından küçük çocukların yarıya yakınının sağlıklarına zarar verecek miktarda A vitamini, çinko ve niasin (B3 vitamini) aldıkları belirlendi.

Vitamin ve mineral takviyesi yapılan 1550 kahvaltı gevreği ve 1000 aburcubur hazır gıdanın incelendiği araştırmada 141 üründe aşırı takviye olduğu, 114 kahvaltı gevreğinde erişkinler için tavsiye edilen sınırların yüzde 30 üzerinde A vitamini, çinko ve niasin bulunduğu belirlendi.

Beter olsun Amerika! diyebiliriz ama, onların uluslararası sermayesi ülkemizde de aynı ürünleri pazarlıyor. Bu yüzden 2-8 yaş arasındaki çocukların yüzde 8’inin besinlerle gereğinden fazla niasin, yüzde 13’ünün gereğinden fazla A vitamini ve yüzde 45’inin de gereğinden fazla çinko aldıkları belirtiliyor.

Hazır gıdalar üzerinde yer alan “ilave vitaminli” gibi ifadeler, aslında hiç de öyle olmamalarına, zararlı olmalarına rağmen ağız tadı tahrik edilerek satılıyor.

Fazla A vitamininin zararları: Karaciğer hasarı, tırnak kırılması, saç dökülmesi, iskelet anormallikleri, osteoporoz (kemik erimesi) ve yaşlılarda kalça kırığı ve fetüste gelişim bozuklukları.

Fazla çinko almanın zararları: Bakır emiliminin bozulması, kansızlık, al ve akyuvarlarda değişiklikler, bağışıklık sistemi bozuklukları

Fazla niasin almanın zararları: Deride kızarmalar, bulantı ve karaciğer hasarı

Reklamlarda yapılan siyonist yalanlarına kanmayın; vitamin ve minerallerle takviye edilmiş abur-cuburlar sadece kesenize değil çoluk çocuğunuzun sağlığına da ciddi zararlar verebileceğini unutmayın.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 13:23
  1. vitamin
  2. fazla vitamin zararlı mı

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