"Fazla veren cari denge, tarihi bir dönüm noktasıdır"

ANKARA (AA) - AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Mayıs ayında fazla veren cari denge, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıdır. Ekonomide yerlilik ve milliliğin ete kemiğe bürünmüş hali, fazla veren bir cari denge tablosudur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Canikli, cari açık verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cari açığın uzun yıllar Türk ekonomisinin en büyük problemi olduğuna işaret eden Canikli, cari açık nedeniyle yurt dışından yüz milyarlarca dolar borçlanmak zorunda kalındığını, ekonominin kırılganlığının arttığını ve faizlerin yükseldiğini belirtti.

Cari açık nedeniyle ortaya çıkan sürekli kaynak ihtiyacının, ekonomiyi küresel finansal şok ve spekülasyonlara açık hale getirdiğine vurgu yapan Canikli, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında fazla veren cari denge, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıdır. Ekonomide yerlilik ve milliliğin ete kemiğe bürünmüş hali, fazla veren bir cari denge tablosudur. Cari açık severler ve cari açığın teknokrat düzeyindeki sorumluları bu tabloya iyi baksınlar. Bakalım ne anlayacaklar."