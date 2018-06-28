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Fazla meyve yemek sağlığı olumsuz etkiliyor

Meyveler lif, mineral, vitamin, tannin ve flavinoid gibi yararlı maddeleri içerse de tatlı bir meyvenin çoğu şeker ve sudan oluşmaktadır diyen Doç. Dr. Gökhan Özışık, dikkat edilmesi gereken noktanın ise vücuda giren şekerin miktarının olduğunu ifade etti. Fazla şekerin insülin direnci ve obezite başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığını vurguladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 20:30
Fazla meyve yemek sağlığı olumsuz etkiliyor

Memorial Ataşehir Hastanesi Endokrinoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Gökhan Özışık, aşırı meyve tüketiminin karaciğer sağlığına olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.

MEYVEDEKİ ŞEKERE DİKKAT!

Meyvelerin içindeki şeker, karaciğeri 'yağ depolama' durumuna geçirerek bu hayati organın yağlanmasına neden olur. Zamanla karaciğer hücreleri artık insüline uymamakta, yağ taşıyıcı proteinlerin üretim ile geri dönüşümü de sekteye uğramaktadır. Durum, insülin direnci ve kolesterol yüksekliğine kadar varabilmektedir.

SEBZE VE MEYVENİN BESİN DEĞERİ AYNI DEĞİL

Bir erişkinin sağlıklı beslenmesi için günde 4-5 porsiyon meyve-sebze yemesi gerekmektedir. Bu öneriden meyve ve sebzenin besin değeri olarak aynı olduğu sonucuna varmak doğru değildir. Aralarındaki fark, enerjileri yani taşıdıkları kalori miktarıdır. Genel olarak, selülöz ve nişasta gibi kompleks karbonhidrat içeren sebzelerin fruktoz ve glukoz gibi basit karbonhidrat içeren meyvelere göre 'besin-enerji' oranı daha yüksektir. Yani, nispeten daha az şeker içermeleri (haliyle de daha az tatlı olmaları), sebzelerin daha değerli bir besin olarak kabul görmesini sağlar.

FAZLA ŞEKER BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIR

Her ne kadar meyveler lif, mineral, vitamin, tannin ve flavinoid gibi yararlı maddeleri içerse de tatlı bir meyvenin çoğu şeker ve sudan oluşmaktadır. Yani basit şekerle meyvedeki şeker arasındaki başlıca fark, işlenmiş ve bu faydalı besinlerden yoksun olmalarıdır. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta ise vücuda giren şekerin miktarıdır. Fazla şekerin insülin direnci ve obezite başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığı, yaşlanmayı hızlandırdığı unutulmamalıdır.

MEYVE TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Meyve (taze veya kuru fark etmez) yerken sınırları aşmayın.

• Sabah kahvaltı öncesi veya ana öğünden en az iki saat sonra meyve yiyin, akşam yemeğinden sonra meyveden uzak durun.

• Nispeten az tatlı, koyu renkli ve tadı buruk meyveleri tercih edin.

Meyve kompostosu yaparken çok az şeker ilave edin, reçel tüketiminde dikkatli olun.

Meyve salatasına tatlı krema ilave etmeyin

• Çikolata sosuna batırılmış meyvelerden uzak durun.

• Meyveyi yoğurtla karıştırarak tüketirseniz daha az meyve yemiş olursunuz.

• Hazır meyve suları ve limonataları tüketmeyin. Tüketecekseniz de doğrudan taze meyveden kompresle elde edilen, şeker ilavesiz ve cam şişede olanları tercih edin.

• Meyveli dondurmanın daha sağlıklı bir seçim olduğunu düşünmeyin.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 20:30
  1. Memorial Ataşehir Hastanesi Endokrinoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Gökhan Özışık
  2. meyve
  3. şeker
  4. meyve şekeri
  5. insülin

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