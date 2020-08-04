Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır? Bayram mesaisi ne kadar?

Fazla mesai nasıl hesaplanır? Haftalık çalışma süresi 45 saat olan bir çalışan bu saati geçen her fazladan bir saat için ekstradan %50 zamlı ücret almalıdır. bazı sektörlerde yapılan iş gereğince üretimin veya hizmetin devam etmesi gerektiği için çalışma da sürüyor. Fazla çalışma mesai ücreti hesaplama. Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışanlar normal yevmiyelerine ilave olarak bayram ücreti de alıyorlar.

Bayram mesaisi ne kadar?

Bu ücret işçilerde yüzde 100, gazetecilerde yüzde 50 olarak uygulanıyor. Yani bir günlük ücret neyse o kadar işçiye ödenirken gazeteciye bir günlük ücretinin yarısı kadar ilave bayram ödemesi yapılıyor. günlük ücreti 100 lira olan bir işçi bayramda bir gün çalışmışsa fazladan 100 lira daha alıyor. Eğer haftalık çalışma saati 45 saati geçmişse geçen her saat için yüzde 50 fazla para ödeniyor. Örneğin saati 10 lira olan bir işçi 5 saat fazla çalışmışsa 75 lira daha alıyor. Bayram çalışma mesaisine bir örnek verilecek olunursa: İşçinin maaşı 3.000 TL

Günlük yevmiyesi 3000/ 30 = 100

4.5 gün bayram çalışması 100 X 4.5 = 450

Çalışmazsa alacağı yevmiye 450

Bayramda çalışırsa alacağı yevmiye 900

Bayram sonrası maaş 3.450

Çalışmazsa alacağı maaş 3.000

Bir örnek daha verilecek olunursa bir hafta 50 saat çalışmış olan işçinin fazla çalışma ücretini hesaplamak için önce kişinin saatlik ücretini bilmemiz gerekir. Kişinin aylık asgari ücretle çalıştığını varsayalım. Asgari ücret 2018 yılında 2.029,50 TL. Kişinin bir aylık kazancı olan asgari ücretin saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden 225 saate bölmemiz gerekir.

Saatlik Ücret = 2.029,50 / 225 = 9,02 TL

Fazla Çalışma için ücretin %50 zamlı halini bulmamız gerekir. Bunun içinde 1,5 ile çarpıyoruz.

%50 Zamlı Ücret = 9,02 *1,5=13,53 TL

Fazla Çalışma Ücretini bulmak için 45 saatin üzerinde kalan saatleri %50 zamlı hesaplıyoruz.

50 – 45 = 5 saat

5 saat * 13,53 TL=67,65 TL fazla çalışma ücreti ödenecektir.