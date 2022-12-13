Fazla kilosu olanlar dikkat!!! Beş besin gurubunu yanınızdan ayırmazsanız...

Yüksek protein içeren diyetler kilo kaybı sırasında kas kütlesini ve metabolizma hızını korur, yağ yakımını hızlandırır. Et, tavuk, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi kaliteli protein kaynaklarını diyetinize ekleyerek verdiğiniz kilonun önemli bir kısmının yağdan olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca protein içeren gıdalar tokluk hissini artırıp günlük kalori alımını azaltarak da kilo kaybına destek sağlar.

BOL LİFLİ BESLENİN

Meyve, sebze, kurubaklagiller, tam tahıllar, kuruyemişler ve yağlı tohumlarda bulunan lif bağırsak mikrobiyotasını geliştirerek ve genel kalori alımını azaltarak yağ kaybını destekler. Bitkisel gıdalarda bulunan çözünür lif suyu emer ve sindirim sisteminden yavaşça geçerek daha uzun süre tok hissetmeye yardımcı olur. Bununla birlikte, bazı araştırmalar artan çözünür lif alımının, kalori alımından bağımsız olarak vücut ağırlığını ve karın yağını önemli ölçüde azalttığını göstermektedir.

SAĞLIKLI YAĞLARA YÖNELİN

Tereyağı, kuyruk yağı gibi doymuş yağlar ve genellikle kızarmış veya işlenmiş gıdalarda bulunan bir yağ türü olan trans yağlar yağ depolanmasını artırırken; zeytinyağı, hindistancevizi yağı, avokado, kuruyemişler ve yağlı tohumlar gibi sağlıklı yağ kaynakları yağ kaybını destekleyebilir. Ancak sağlıklı yağ kaynaklarının da yüksek kalori içeriğine sahip olduğu unutulmamalı ve günlük tüketilen yağ miktarı artırılmak yerine sağlıksız yağ kaynakları sağlıklı alternatifleriyle değiştirilmelidir.

DÜZENLİ EGZERSİZDEN ŞAŞMAYIN

Egzersiz ve diyet kombinasyonu yağ kaybını teşvik etmenin en etkili yoludur. Egzersizden maksimum fayda sağlamak için haftada en az 150-300 dakika kardiyo ve kuvvet antrenmanı yapılmalıdır.

RAFİNE KARBONHİDRATLARDAN KAÇININ

Hamur işleri, işlenmiş gıdalar, makarna, pirinç, beyaz ekmek ve tatlılar gibi gıdalarda bulunan rafine karbonhidratlar yüksek glisemik indekse sahiptir ve kan şekeri seviyelerinde ani yükselmelere neden olarak yağ depolanmasını artırabilir. Yağ yakımının sağlanabilmesi için rafine karbonhidratlar tam buğday unlu ekmek-makarna, karabuğday, kinoa, bulgur gibi tam tahıllarla değiştirilmelidir.

YAĞ YAKIMINDA DESTEKLEYİCİ BESİNLER TÜKETİN

Kırmızı biber, somon, yumurta, yoğurt, Hindistan cevizi, ananas, kabak çekirdeği, avokado, yeşil çay, kahve, zerdeçal, zencefil yağ yakımını hızlandıran besinlerdendir. Bu besinleri beslenme rutininize ekleyerek vücudun yağ yakmasına destek sağlayabilirsiniz.