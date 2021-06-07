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Ekonomi Fazla çalışma ücreti nasıl hesaplanır? Fazla çalışma mesai ücreti hesaplama
Ekonomi

Fazla çalışma ücreti nasıl hesaplanır? Fazla çalışma mesai ücreti hesaplama

Fazla çalışma ücreti mesai saati hesaplama. Fazla çalışma ücreti yerine izin kullanılır mı? Fazla çalışma ücreti yerine izin hesaplama nasıl yapılır? Fazla çalışma ücreti yerine izin hesaplama nasıl yapılır? Fazla çalışma yerine izin kullanılırsa nasıl hesaplanır? Fazla çalışma mesai hesaplama nasıl yapılır? İşte fazla çalışma mesai ücreti hesaplama...

Yeniakit Publisher
2021-06-07 11:36:00 - 2021-06-07 11:37:02
Fazla çalışma ücreti nasıl hesaplanır? Fazla çalışma mesai ücreti hesaplama

Fazla mesai ücreti saati nasıl hesaplanır? Çalışma saati kaçtır? Haftada kaç saat çalışma olur? Haftalık çalışma saati kaçtır? sorularını milyonlarca çalışan tarafından her daim sorgulanmakta. İş Kanunu’na İlişkin Fazla Mesai Yönetmeliği’nin 3.maddesi fazla mesai ile fazla sürelerle mesai kavramlarını şöyle açıklamıştır: “Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen:

Haftalık çalışma saati kaç?

a) Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları,

b) Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder.” Peki fazla çalışma mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır?

Fazla çalışma ücreti nasıl hesaplanır?

Fazla çalışma ücreti, normal çalışma ücretinin yüzde 50 fazlası olarak ödenir. Bunun için önce saatlik normal ücret tutarı belirlenir. Aylık brüt ücret 180 saate bölünerek saatlik ücret hesaplanır. Örneğin, aylık brüt ücreti 4 bin lira olan bir işçinin saatlik ücreti 22.22 TL’dir. Bir saatlik fazla çalışma için ise brüt 33.33 TL ödenir. İşçiler, isterlerse, fazla çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi, hak ettiği serbest zamanı altı ay içerisinde, ücretinde bir kesinti olmadan, çalışma süreleri içinde kullanma hakkına sahiptir.

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