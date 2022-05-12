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Gündem Fazıl Say'ın babasının cenaze töreninde dikkatlerden kaçmayan detay!
Gündem

Fazıl Say'ın babasının cenaze töreninde dikkatlerden kaçmayan detay!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu nedeniyle kendisine desteği çektiğini açıklayan Fazıl Say'ın babası Ahmet Say'ın cenaze törenine katılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 15:00:00 - 2022-05-12 15:03:44
Fazıl Say'ın babasının cenaze töreninde dikkatlerden kaçmayan detay!

Fazıl Say'ın babası Ahmet Say için gerçekleştirilen törenlerde, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Canan Kaftancıoğlu'nun yer alıp, Ekrem İmamoğlu'nun bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dün hayatını kaybetti. Müzik yazarı-eğitimcisi ve edebiyatçı olan Ahmet Say için bugün, Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde tören düzenlendi. Törene siyaset ve sanat camiasından birçok kişi katıldı.

Kaftancıoğlu geldi İmamoğlu gelmedi

CHP'den temsili olarak törende İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yer aldı. Ancak gözler; Karadeniz Turu nedeniyle başlayan tartışma sonrası Fazıl Say'la arası bozulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. İmamoğlu bu törende yer almadı.

Kılıçdaroğlu ve Yavaş cenaze namazına katıldı

Ahmet Say'ın cenazesi, törenin ardından cenaze namazı için Kocatepe Camisi'ne götürüldü.

Cenaze törenine burada; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Fazıl Say ile arası bozuk olduğu gibi Kılıçdaroğlu ile de gerginlik yaşayan Ekrem İmamoğlu, cenaze namazında da yer almadı.

"Destek verdiğim için pişmanım"

Hatırlanacağı üzere Fazıl Say, İmamoğlu için "Yakınları bile Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken ben onu savundum ve mağdur edildim." diyerek İmamoğlu'na verdiği destekten ötürü pişman olduğunu açıkladı.

 

 

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