Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken, Piyanist Fazıl Say gündeme dair görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava operasyonlarını eleştiren ve sivil ölümlere sessiz kalmayan sanatçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

"Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı"

Netanyahu'yu eleştiren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu destekleyen Fazıl Say X'te paylaşımda bulundu. "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı" diyen Say, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet…Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset “ölüm kültürü” vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu öven Say şunları paylaştı:

Bu berbat siyaseti Protesto ettiler. Bizzat şahidim. Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak,; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi.