THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fazıl Say, Başkan Erdoğan'ı Ankara konserine davet etti

Fazıl Say, Ankara konserine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti. 18 Ocak'ta gerçekleşecek Fazıl Say'ın Ankara konserine Erdoğan'ın katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

27 Aralık 2018 Perşembe 14:58
Fazıl Say, Başkan Erdoğan'ı Ankara konserine davet etti

Piyanist Fazıl Say, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 18 Ocak'ta Ankara gerçekleşecek olan konserine davet etti. 

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya bugünkü köşesinde yazdığına göre, Fazıl Say'ın 18 Ocak Cuma günü gerçekleşecek olan “Truva Sonatı” Ankara prömiyerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da davet edildi. Fazıl Say, ‘Truva Sonatı’ adlı eserini ilk kez Çanakkale’de dinleyiciyle buluşturdu.

Say, geçtiğimiz aylarda annesini kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da arayıp taziyelerini iletmişti.

Fazıl Say, o anı anlatırken “Cumhurbaşkanı’nın sesi çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti… Taziyelerini çok samimi, sıcak tonda, çok gerçek bir şekilde iletti ” demişti.

Bu gelişmenin ardından Fazıl Say önemli adım atıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserini izlemeye davet etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:58
  1. Çanakkale
  2. Ankara
  3. recep tayyip erdoğan
  4. fazıl say

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’in eski istihbarat şefine yolsuzluktan müebbet
    1. Çin’in eski istihbarat şefine..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'ın..
    3. Ronaldo'dan futbolda ırkçılığa tepki
    4. Turkcell’in ışık hızında interneti..
    5. Securitas'tan konutlara güvenli ortam..
    6. FETÖ'nün TSK'deki "kripto..
    7. Kramponlarını evde unutan hakem maça..
    8. Gözaltına alınan HDP'li başkanın..
    9. MHP'li isim Akar'ı savundu, CHP'ye..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor
    11. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    12. Resmen açıkladı: Ozan Tufan'ı Ali..
    13. "Göçten en çok etkilenenler çocuklar..
    14. Barda kaçak çalışan yabancı kadınlar..
    15. O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir..
    16. Fazıl Say'dan Başkan Erdoğan'a sürpriz..
    17. M3 para arzı arttı
    18. Taşköprü ile Talas "kardeş şehir" oldu
    19. "Mimarca CAM" etkinliklerinin..
    20. Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile..
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı