Fazıl Say, Başkan Erdoğan'ı Ankara konserine davet etti

Piyanist Fazıl Say, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 18 Ocak'ta Ankara gerçekleşecek olan konserine davet etti.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya bugünkü köşesinde yazdığına göre, Fazıl Say'ın 18 Ocak Cuma günü gerçekleşecek olan “Truva Sonatı” Ankara prömiyerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da davet edildi. Fazıl Say, ‘Truva Sonatı’ adlı eserini ilk kez Çanakkale’de dinleyiciyle buluşturdu.

Say, geçtiğimiz aylarda annesini kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da arayıp taziyelerini iletmişti.

Fazıl Say, o anı anlatırken “Cumhurbaşkanı’nın sesi çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti… Taziyelerini çok samimi, sıcak tonda, çok gerçek bir şekilde iletti ” demişti.

Bu gelişmenin ardından Fazıl Say önemli adım atıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserini izlemeye davet etti.