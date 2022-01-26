Fazıl Say’a okkalı gönderme! Piyanist değil piyonisttir

Yeni Akit/Ankara

İstanbulluların imtihanı haline gelen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, vatandaşlar kardan yollarda mahsur kalırken lüks balıkçıda İngiliz Büyükelçisi ile yemek sefası yaptığı ortaya çıkınca gelen tepkileri sözde piyanist Fazıl Say, aklınca esprili bir twit atarak göğüslemeye çalışmıştı.

Fazıl Say, sosyal medya hesabından İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak, “Belediye başkanımız Ekrem İmamoglu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dansetmiş, ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçelidir! Salvador Dali’nin de selamları var!” şeklinde tuhaf ifadeler yazmıştı.

Olcay Kılavuz’dan çok sert tepki!

Fazıl Say’a sert tepki gösteren MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Fazıl Say; piyanist değil piyonisttir. Sanatçı değil rezildir. Komik değil sefildir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’i ağzına alacak son isim bile değildir” diye yazarak sözde piyaniste sıkı bir ayar verdi.