Fazıl Say Erdoğan'a hakaret eden sanatçı bozuntusuna sahip çıktı

Sözde sanatçı Zuhal Olcay'ın, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezas Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı. Karar sonrası piyanist Fazıl Say Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Zuhal Olcay yalnız değildir" diyerek Erdoğan'a hakaret eden sanatçı bozuntusuna sahip çıktı.

"Utanıyorum"

Cezası onanan Olcay'a destek mesajı paylaşan Fazıl Say, "Benim güzel dostum Zuhal derin bir insandır, olağanüstü yetenekli bir oyuncudur, muhalif olabilir, bir cümlesinde haklı veya haksız da olabilir; ona sahip çıkmak yerine onu böyle cezalandırmak... Utanç duydum... Utanıyorum. Benzerini 6 yıl önce yaşamıştım, şimdi beni cezalandırtan Adnan hocacılar kadın ticaretinden hapisteler, gün oluyor devran dönüyor elbet, ama bu değerlerimiz acı çekiyor zaman içinde, olan insan ruhuna oluyor. #zuhalolcayyalnızdeğildir dostlar... İnsanlar, halkımız; soruyorum; Ne kadar sürecek bu tutum?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konserini dinlemişti

Geçtiğimiz günlerde Fazıl Say'ın Ankara'daki konserine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ünlü piyanisti en ön sıralarda dinlemiş ve ayakta alkışlamıştı. Buna rağmen Say'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'a sahip çıkması nankörlük olarak yorumlandı.