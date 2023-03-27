Fazıl Say çılgına dönecek! Bu olursa piyanosunu kırar

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Muharrem İnce'ye yönelik çıkışıyla, adeta bir muhalefet trolüne dönüşen piyanist Fazıl Say'ı "frene basmaya" davet etti. Say'ın, "goril" dediği adama, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle "tıpış tıpış" sandığa gidip oy vermek zorunda kalabileceğini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce'ye "ikinci RTE vakası" diyen piyanist Fazıl Say kendisine Twitter'dan şöyle sesleniyor:

"Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi, bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Hayvanat bahçesinde Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var."

Gözlerimizin önünde bir muhalefet trolüne dönüşmesini üzülerek izlediğimiz sanatçımıza tavsiyem, sakin olması.

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Zira Kemal Bey Muharrem İnce'ye yeniden "Gel bakalım Milli Eğitim Bakanı Muharrem" diyebilir.

Belli mi olur İnce de öğretmenlik hayaline teslim oluveririr, havlu atar.

Bu durumda siz de "goril" dediğiniz adama, Kemal Beyin ifadesiyle "Tıpış tıpış" sandığa gidip oy vermek zorunda kalabilirsiniz."