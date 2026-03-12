  • İSTANBUL
Faydalı bakterileri koruyor: Yeni antibiyotik bağırsak enfeksiyonunu önlüyor

Hollanda’da geliştirilen EVG7, C. difficile’i düşük dozda etkisiz hale getirirken bağırsaktaki faydalı bakterileri koruyarak enfeksiyonun tekrarlama riskini azaltıyor.

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir antibiyotik, bağırsak enfeksiyonlarıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hollanda’nın Leiden kentindeki araştırmacılar tarafından geliştirilen EVG7 adlı ilaç, tehlikeli C. difficile bakterisini çok düşük dozda etkisiz hale getirebildi.

Araştırmada, mevcut tedavilerin en büyük sorunlarından biri olan enfeksiyonun tekrar etmesi riskinin de belirgin şekilde azaldığı aktarıldı.

C. difficile bakterisi özellikle yaşlılarda ve bağışıklığı zayıf kişilerde ciddi bağırsak sorunlarına yol açabiliyor. Bakteri, bağırsakta toksin üretip şiddetli ishal ve iltihaplanmaya neden olabiliyor. Mevcut antibiyotikler ise çoğu zaman hastalığı geçirse de bakterinin tekrar ortaya çıkmasını tamamen engelleyemiyor.

DÜŞÜK DOZLA GÜÇLÜ ETKİ

Araştırmada EVG7’nin etkisi fareler üzerinde test edildi. Sonuçlara göre çok düşük dozda verilen ilaç, enfeksiyonun yeniden ortaya çıkma ihtimalini ciddi şekilde azalttı.

Araştırmayı yürüten ekip, mevcut antibiyotiklerin düşük dozlarının aynı başarıyı göstermediğini belirtti. Hatta ilginç şekilde EVG7’nin yüksek dozları bile düşük doz kadar iyi sonuç vermedi.

Araştırmacı Elma Mons, mevcut antibiyotiklerle ilgili soruna dikkat çekerek bakterinin spor oluşturarak tedaviden sonra tekrar çoğalabildiğini söyledi.

BAĞIRSAKTAKİ FAYDALI BAKTERİLERİ KORUYOR

Araştırmacılar, ilacın neden bu kadar etkili olduğunu anlamak için farelerin bağırsak mikrobiyomunu inceledi.

Sonuçlara göre düşük doz EVG7, bağırsakta yaşayan faydalı bakterilerin büyük bölümünü korudu. Özellikle Lachnospiraceae adlı bakteri grubunun varlığını sürdürdüğü görüldü.

Araştırmacı Mons, “Bu bakteriler C. difficile’e karşı koruyucu rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

Birçok antibiyotiğin aksine EVG7’nin, bağırsaktaki yararlı bakterileri büyük ölçüde koruduğu ve böylece enfeksiyonun yeniden gelişmesini engellediği aktarıldı.

ANTİBİYOTİK DİRENCİ RİSKİ DAHA DÜŞÜK OLABİLİR

Düşük doz antibiyotik kullanımı genellikle antibiyotik direnci riskini artırabileceği için tartışmalı bir konu olarak biliniyor.

Ancak Nature Communications dergisinde yayınlanan bulgulara göre araştırmacılar, EVG7’nin bu açıdan da umut verici göründüğünü belirtti. Yapılan ilk incelemelerde ilacın düşük dozda bile bakteriyi tamamen ortadan kaldırabildiği ve direnç gelişme ihtimalinin daha düşük olabileceği ifade edildi.

Bilim insanları, ilacın insanlar üzerinde test edilmeden önce güvenlik çalışmalarından geçmesi gerektiğini söyledi. Bu süreç tamamlanırsa önümüzdeki yıllarda klinik deneylerin başlayabileceği aktarıldı.

