Faydalarını duyduktan sonra her gün tüketeceksiniz!
Sabahları ilk içilen suyun vücut için çok önemlidir. Suyun vücudumuza birçok katkısı bulunur. İçilen suyun kalitesini ve katkısını artırmak için limon eklemek önemlidir. İşte limonlu su içmenin vücuda faydaları...
Sabahları içilen su vücut için çok önemlidir. Vücuda faydalarını artırmak için limonlu su içmek daha yararlıdır. İşte limonlu suyun vücuda faydaları...
LİMONLU SUYUN FAYDALARI NELERDİR?
- PH-Alkalin seviyesini düzenler
- Bağışıklık sistemini güçlendirir
- Limon suyu karaciğere iyi gelir
- Kanı temizler
- Kan şekerini dengeler
- İdrar söktürücüdür
- Böbrek taşının oluşumunu engeller
- Sindirime yardımcı olur
- Cildi temizler
- Sinirlere iyi gelir
- Hafızayı güçlendirir
- Ağız içindeki bakterilerin bitmesini sağlar
- Tansiyonu Düşürür
- Tırnakların kırılmasını engeller
- Saçların güçlenmesini sağlar
- Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir, hızlı iyileştirir