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Fayans nasıl temizlenir?

Fayans temizliği nasıl olmalıdır? İşte fayans temizliği için yapmanız gerekenler...

28 Ağustos 2018 Salı 21:37
Fayans nasıl temizlenir?

Evin en çok kullanılan alanlarından olan mutfak, banyo ve tuvalet fayansları zamanla kirlenir. Fayanslar arasında bulunan beyaz bölümler (derz) zamanla sararmaya başlar. Bu kirlenen bölgelerin temizliğinde dikkat etmeniz gereken nokta, temizliğin sürekli olmasıdır. Belirli bir süre temizlemezseniz aynı şekilde yeniden kirlenmeye ve sararmaya başlayacak, bunun sonucunda da hijyen problemi ortaya çıkacaktır.

Fayans temizlemeyi daha pratik ve kolayca yapabileceğiniz yöntemler bulunmaktadır.

DETERJAN İLE FAYANS TEMİZLEME

Marketlerde fayans temizleme için satılan deterjanlardan alın. Satın aldığınız bu deterjanı sünger ile fayansa ve fayans aralarına tatbik edin. Bu sayede fayans temizliği rahatlıkla yapabilirsiniz.

DOĞAL MALZEMELERLE FAYANS TEMİZLEME

Fayansları doğal olarak temizlemek için en önemli madde sirkesidir. Yeteri büyüklükte bir kabın  içerisine beyaz sirke kalanına da ılık su doldurunuz. Daha sonra hazırladığınız karışımı fayanslara ve fayans aralarına dökerek süngerin sert kısmıyla iyice ovalayın. Son olarak da su ile durulayın.

KARBONAT ÇAMAŞIR, SUYU KARIŞIMIYLA DA FAYANSLARINIZI TEMİZLEME

Yeteri büyüklükteki bir kabın içerisine bir ölçek çamaşır suyu ve üç ölçek karbonat katın. Temizleyeceğiniz fayansların üzerine bir miktar su dökün. Daha sonra hazırladığınız karışımı fayansların üzerine bir fırça yardımıyla yayın. Karışımı fayans üzerinde yarım saat bekletin.Ardından süngerle karışımı fayansın üzerinden alıp ve su ile iyice durulayın. Temizlik sırasında kullandığınız çamaşır suyundan dolayı dikkatli olunuz.

FAYANS ARALARINI (DERZLERİ) TEMİZLEME

Derzleri temizlemek için, bir miktar çamaşır suyunu su ile inceltin ve kullanmadığınız bir diş fırçası yardımıyla derz aralarına sürerek uygulayınız.

Fayans temizlemede ağır kimyasallar kullanmak sağlığınız çok zararlıdır. Ayrıca bu maddeler ile temizlik fayanslar açısından tavsiye edilmez. Bu sebeple çok yoğun kimyasallar kullanmamanızı önermekteyiz. Hangi karışımı kullanırsanız kullanın, temizliğin arından fayansı bol su ile durulayınız.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 21:37
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