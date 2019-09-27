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Fay nedir? Fay hattı ne demek? Türkiye’de fay hattı nerelerde var?

İstanbul'da dün meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'de bulunan fay hatları araştırılmaya başkandı. Türkiye’de bulunan fay hatları aynı zamanda deprem risk haritasını da oluşturuyor. Depremlerin oluşabileceği merkezlerin yer aldığı fay hatları ile ilgili bilgiler AFAD tarafından sunulmuştu. Peki, fay nedir? Fay hattı ne demek? Türkiye’de fay hattı nerelerde var? İşte detaylar...

27 Eylül 2019 Cuma 19:55
Fay nedir? Fay hattı ne demek? Türkiye’de fay hattı nerelerde var?

İstanbul'da dün meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'de bulunan fay hatları araştırılmaya başkandı. Türkiye’de bulunan fay hatları aynı zamanda deprem risk haritasını da oluşturuyor. Depremlerin oluşabileceği merkezlerin yer aldığı fay hatları ile ilgili bilgiler AFAD tarafından sunulmuştu. Peki, fay nedir? Fay hattı ne demek? Türkiye’de fay hattı nerelerde var? İşte detaylar...

Fay nedir?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı verilir.

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Fay çeşitleri nelerdir?

Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan “fay” adını verdiğimiz zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içerisinde çok şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete “deprem” (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da “artçı depremler” (artçı şoklar) denir.

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 19:55
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