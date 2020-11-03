Fauci aşı için tarih verdi

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı adaylarına ilişkin Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'den önemli bir açıklama geldi. Salgın Hastalıklar Uzmanı Fauci, güvenli ve etkili bir aşının ilk dozlarının yüksek risk grubuna Aralık sonu veya Ocak başında yapılabileceğini söyledi.

Aşı deneylerinin gelecek birkaç hafta içinde ilk kez inceleneceğini belirten Fauci, güvenli bir aşının bulunup bulunmadığını Aralık ayında öğreneceklerini vurguladı.

Fauci, virüse karşı koruma sağlayan etkili bir aşının olması durumunda bile aşıyla gelen bağışıklığın küresel düzeyde zaman alacağını ve bu nedenle normale geçmenin uzun süreceğini kaydetti.