  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fauci aşı için tarih verdi
Dünya

Fauci aşı için tarih verdi

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve Salgın Hastalıklar Uzmanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüs aşısının ilk dozlarının Aralık sonu veya Ocak başında yapılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 04:49:00 -
Fauci aşı için tarih verdi

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı adaylarına ilişkin Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'den önemli bir açıklama geldi. Salgın Hastalıklar Uzmanı Fauci, güvenli ve etkili bir aşının ilk dozlarının yüksek risk grubuna Aralık sonu veya Ocak başında yapılabileceğini söyledi.

Aşı deneylerinin gelecek birkaç hafta içinde ilk kez inceleneceğini belirten Fauci, güvenli bir aşının bulunup bulunmadığını Aralık ayında öğreneceklerini vurguladı.

Fauci, virüse karşı koruma sağlayan etkili bir aşının olması durumunda bile aşıyla gelen bağışıklığın küresel düzeyde zaman alacağını ve bu nedenle normale geçmenin uzun süreceğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye dostu ülke, bir anda karıştı! Avrupa destek verdi
Gündem

Türkiye dostu ülke, bir anda karıştı! Avrupa destek verdi

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna Anayasa Mahkemesinin tüm hakimlerinin yetkilerinin sona ermesine i..
‘Tantanacı medyanın son artisti’ Türkan Şoray’a sert tepki! ‘Emperyalist işbirlikçisi…’
Gündem

‘Tantanacı medyanın son artisti’ Türkan Şoray’a sert tepki! ‘Emperyalist işbirlikçisi…’

AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, oyuncu Türkan Şoray'ın Türkiye ile ilgili tepki çeken sözlerine sosyal medyadan cevap verdi...
Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı
Gündem

Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı

Gündemi değerlendiren Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, Erzincan'daki depremde 32 bin kişi ölürken CHP'li İsmet İn..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay