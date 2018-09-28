Faty'den UEFA'ya sert tepki!

UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi dün açıkladı. EURO 2024 Almanya'da yapılacak. Yapılan oylamada Türkiye’ye 4 oy verilirken 12 oy alan Almanya, EURO 2024’ü düzenlemeye hak kazandı.

KENDİ ARANIZDA DÜZENLEYİN!

UEFA'nın kararı açıklamasının ardından Ankaragücü'nün Fransız oyuncusu Ricardo Faty, sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. Türk halkının hislerine tercüman olan Faty, "1996 ve 2006'dan sonra yine Almanya... Bunu Türkiye'ye vermiyorsanız, başka kimseye de vermemelisiniz. Kendi aranızda düzenlemeye devam" ifadelerini kullandı.



