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Fatsa’daki bütün tiyatrolar, tek çatı altında buluştu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilçede kurulan bütün tiyatro grupları, Fatsa Tiyatro Birliği çatısı altında bir araya geldi.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:41
Fatsa’daki bütün tiyatrolar, tek çatı altında buluştu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilçede kurulan bütün tiyatro grupları, Fatsa Tiyatro Birliği çatısı altında bir araya geldi.


Birlik olur olmaz kolları sıvayan tiyatrolar, şu an hazırlıklarını sürdürdükleri oyunlarını “Güldürühane” adıyla 29 Nisan’da Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda tiyatro severlerin beğenisine sunacaklar.



Her tiyatro, kendi skecini hazırlıyor


Yaşanan bu gelişmenin kamuoyunda büyük bir ilgi ve takdirle karşılanması ve bu durumun Fatsa’da bir ilk olması, yoğun bir ilgiye yol açarken, tiyatro severlerin şimdiden oyunun sergileneceği 29 Nisan’ı büyük bir sabırsızlıkla beklediği gözlendi.


Komedi ve mizah ağırlıklı oyunların günlük yaşamdan alınması, tecrübeli-tecrübesiz kalabalık bir kadronun aynı programda, aynı sahneyi paylaşması ve hepsinden önemlisi Fatsa’daki bütün tiyatro oyuncularının yekvücut olması, oyun sonrasında yaşanacak kuvvetle muhtemel yansımaların, ulusal boyuta taşınması beklentisini artırmaya başladı.


Birliğin hocalarından ve abilerinden İbrahim Çapkın, yaşanan gelişmelerden son derece mutlu ve memnun olduğunu dile getirirken, bu güne kadar hiç bir kurum altında yer bulamayan tiyatroların, nihayet kendi imkanlarıyla bir araya gelebildiğini, bu aşamadan sonra belli çevrelerin dikkatini çekebileceklerine ve ciddiye alınacaklarına inandığını belirtti. Birlik olmakla kendi yaralarına, yine kendilerinin merhem olduğunu hatırlatan duayen tiyatro sanatçısı Çapkın, bu durumun görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. O nedenle 29 Nisan’da sergileyecekleri çalışmaların büyük önem kazandığının altını çizen Çapkın, “Fatsa’da tiyatronun geleceği, belki de bu çalışmamıza bağlıdır” dedi.


Toplam 7 gruptan oluşan tiyatroların isimleri ve kurucuları şöyle:


Can Prodüksüyon (Ali Can ve İlker Taze), Tiyatro Beyaz Perde (Ogün Özcan), Yasemin Coci Tiyatrosu (Yasemin Coci), Alkışhane (Enes Özkan), Fatsa Gençlik Tiyatrosu (Semra Şimşek), Sahne Tozu Oyuncuları (Ebru Ergün), Fatsa Kıvılcım Tiyatrosu (Zekeriya Eruzun).

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 13:41
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