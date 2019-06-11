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Fatsa Belediyespor’da kader günü

TFF 3.

11 Haziran 2019 Salı 10:44
Fatsa Belediyespor’da kader günü

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor için 13 Haziran kader günü olacak.


18 yıl aradan sonra 3. Lig hasretini taçlandırarak geçen yıl profesyonel lige çıkan Fatsa Belediyespor’da sezon başında başlayan sıkıntılar artarak devam ediyor.


Takım kayyum başkanlarının gayretleri, teknik heyet ve futbolcuların ortaya koyduğu fedakarlıkla ligde kalmayı başarırken, bu yıl ise halen yeni yönetimin oluşmaması camiada üzüntüyle karşılanıyor. Taraftarlar, Tayfun Karataş’ın yeni dönemde başkan olmasını istiyor. Takım için kader günü ise yarın. Mahkemece verilecek karara göre ya takım kapatılacak ya da tekrar kayyum yönetimi oluşturulacak.


Yönetim oluşmaması halinde 64 yıllık takımın kapısına kilit vurulabilir.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:44
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