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Fatma Turgut Akmerkez’de sevenleriyle buluştu

Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar’ın ilk konuğu olan Fatma Turgut, misafirlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:24
Fatma Turgut Akmerkez’de sevenleriyle buluştu

Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar’ın ilk konuğu olan Fatma Turgut, misafirlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Yıldızların altında dünden bugüne eskimeyen şarkıları canlı olarak yorumlayan Fatma Turgut’a Grup Gündoğarken eşlik etti.



Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar, sevilen sanatçı Fatma Turgut ile başladı. Grup Gündoğarken’in Sen Benim Şarkılarımsın, Rüzgar isimli şarkılarına, Fatma Turgut ile gerçekleştirdiği samimi sohbetleri eşlik etti. Fatma Turgut da onlarca hayranından istek alarak Bir Varmış Bir Yokmuş, Günleri Bağlarken isimli şarkılarını binden fazla dinleyiciyle hep bir ağızdan söyledi.



Hayranlarını kıramadı


Dinleyenlerden tam not alan Fatma Turgut, Yalnızlık Senfonisi isimli şarkı çok istek alınca hayranlarını kıramadı. Fatma Turgut, "Provasızız ancak sizi kıramayacağım" diyerek şarkıyı seslendirdi. Ayrıca müzik hayatına küçük yaştan itibaren şarkı söyleyerek başladığını anlatan Fatma Turgut, "Kendinizi üç kelimeyle anlatmanız gerekse ne derdiniz" sorusunu da "Beni tanıyan bilsin bana yeter" diye cevapladı.


Akmerkez’de her hafta Salı akşamı Grup Gündoğarken’in ev sahipliğinde gerçekleşecek program serisinin gelecek konuğu 20 Ağustos Salı akşamı Eda Baba olacak.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:24
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