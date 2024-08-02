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Medya Fatma Şahin’e rezil ötesi kumpas! Vay alçaklar vay
Medya

Fatma Şahin’e rezil ötesi kumpas! Vay alçaklar vay

Yeniakit Publisher
2024-08-02 11:25:00 -
Fatma Şahin’e rezil ötesi kumpas! Vay alçaklar vay

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sosyal medyada yayılan fotoğrafının manipülasyon olduğunu ifade etti. Aytuğ, 2017'deki bir basketbol maçında çekilen fotoğrafın, Şahin'in İsrail'e destek verdiği algısını oluşturmak için kullanıldığını belirtti. Zamanın her gördüğüne inanmama zamanı olduğunu vurgulayan Aytuğ, sosyal medya manipülasyonlarına dikkat çekti. Yazar, kiralık trollerin bu tür algı operasyonlarına devam ettiğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sosyal medyada yayılan fotoğrafının manipülasyon olduğunu ifade etti. Aytuğ, 2017'deki bir basketbol maçında çekilen fotoğrafın, Şahin'in İsrail'e destek verdiği algısını oluşturmak için kullanıldığını belirtti. Zamanın her gördüğüne inanmama zamanı olduğunu vurgulayan Aytuğ, sosyal medya manipülasyonlarına dikkat çekti. Yazar, kiralık trollerin bu tür algı operasyonlarına devam ettiğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

" "Sözde muhalefetin" kiralık trolleri geçen hafta yine fazla mesaideydi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Türk ve İsrail bayraklarıyla görüntüsü sinsice sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Amaç; Şahin'in İsrail'e destek verdiğine yönelik algı yaratmaktı. Oysa o görüntüler 2017 yılındaki Gaziantep Basketbol ile İsrail'in İroni Nahariya takımları arasında oynanan maçta çekilmişti. Şahin, yanında oturan İsrailli Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev ve heyetinin İsrail bayrağı açmalarına karşılık vermek için Türk bayrağı açmış, ortaya böyle bir görüntü çıkmıştı. Unutmayın; zaman, her gördüğüne inanmama zamanıdır!"

 
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