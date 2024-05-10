Fatma Şahin'den önemli açıklamalar
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Aile Akademisi ve İstanbul Aile Vakfı işbirliği ile düzenlenen “Küresel Tehditler Karşısında Aile” temasıyla II. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor...
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Aile Akademisi ve İstanbul Aile Vakfı işbirliği ile düzenlenen “Küresel Tehditler Karşısında Aile” temasıyla II. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor...
Şahin'in açıklamalarının satırbaşları: