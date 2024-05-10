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Gündem Fatma Şahin'den önemli açıklamalar
Gündem

Fatma Şahin'den önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
2024-05-10 15:55:00 - 2024-05-10 16:13:01
Fatma Şahin'den önemli açıklamalar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Aile Akademisi ve İstanbul Aile Vakfı işbirliği ile düzenlenen “Küresel Tehditler Karşısında Aile” temasıyla II. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Aile Akademisi ve İstanbul Aile Vakfı işbirliği ile düzenlenen “Küresel Tehditler Karşısında Aile” temasıyla II. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor...

Şahin'in açıklamalarının satırbaşları:

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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