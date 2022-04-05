Fatma Şahin, o dayağa bakın neden ses çıkarmamış

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın Gaziantep’teki çekim esnasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir’e attığı tokat esnasında neden hiçbir şey yapmadığını açıkladı. Şahin olayı görmediğini ifade ederken o anlarda neler olduğunu ve sonrasındaki yaşananların detaylarını anlattı, İşte Fatma Şahin'in o sözleri...

Bana dediler ki ekrana bakacaksın, ama...

- Ben yayına geç kalmıştım. Gelir gelmez oturdum. Sizin monitörünüz bu dendi ve oturduk. Bana dediler ekrana bakacaksınız ama arkadan bir sesler geliyordu. Muharrem Sarıkaya “sistem çöktü” diyor. Ana monitörden bana dediler ki “Başkanım sistem çöktü buradan yöneteceğiz yayını.”

Tokatı görsem "ne oluyor, napıyorsunuz?" derdim

- Ben bu olayı görseydim “Ne oluyor napıyorsunuz?” derdim. Ben bu olayı görsem kesinlikle müdahale ederdim. Fark etmiş olsaydım ayağa kalkıp “Sen ne yapıyorsun” diyebilirdim. Ben daha sonra yayında çıktığı zaman detaylı olarak gördüm. Ben başka monitöre bakıyordum, rejideki kız bana devam et dedi.

Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in 17 Aralık 2021'de konuk olduğu canlı yayınında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından özür dilemişti. Sarıkaya, olayın ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti.

Muharrem Sarıkaya tarafından kendisine tokat atılan İHA çalışanı Ahmet Demir olay sonrası Türkiye Gazetesi’nden Yılmaz Bilgen’e konuşmuş ve Fatma Şahin hakkında, “Fatma Hanım bizi Belediye çalışanı sanarak ‘neden işinizi doğru yapmıyorsunuz. Böyle bir duruma düşürdünüz’ gibi ifadeler kullandı. Daha sonra Bölge Müdürümüz Orhan Akın olayı anlattı ve hatanın tamamının Sarıkaya kaynaklı olduğunu izah etti. Fatma Hanım bu izahtan sonra özür diledi” ifadelerini kullanmıştı.

Sarıkaya attığı tokadın ardından Ahmet Demir’e 50 bin liralık tazminat ödeyerek HaberTürk’teki köşesinde yazmaya devam etmişti.