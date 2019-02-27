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Fatma Danışman, “Safranbolu’da su sorunu çözülecek”

Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, basın mensupları ile bir araya geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:00
Fatma Danışman, “Safranbolu’da su sorunu çözülecek”

Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, basın mensupları ile bir araya geldi.


31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren MHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.


Yaklaşık3 aydır Safranbolu’da hane hane kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarını yürüttüklerini belirten MHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışma, “Projelerimizi açıkladığımızdan bu güne kadar çok ciddi bir teveccühle karşılaştık. İnşallah 31 Mart’ta da bunun karşılığını göreceğimize canı yürekten inanıyorum. Bugün aslında sizleri Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyesi arkadaşlarımızla tanıştırıp, beraber çalışacağımız ekibimizi de tanımanızı istedik. Ben projelerime de ekibime de sonuna kadar güveniyorum. İnşallah Allah bize nasip ederse Safranbolu halkının teveccühü ile Safranbolu’ya layıkıyla hizmet edecek ekip bugün burada” dedi.


“Safranbolu’da su sorunu çözülecek”


Danışman, 6 Şubat tarihinde projelerini açıkladığını ve bu projelerin vatandaşlarla birebir istişare edilerek, hepsinin teknik ve maddi alt yapıları araştırılarak hazırlandıklarını ifade ederek, “Bu projeler Safranbolu’yu rahatlatacak projeler. Örneğin Safranbolu’nun çok ciddi bir su problemi var. Uzun yıllardır devam eden ve çamurlu su içen, su kesintileriyle boğuşan bir Safranbolu.Biz Karabük’te göreve geldiğimizde de aynı problemlerle karşı karşıyaydık ve çok kısa bir sürede kesintilerin olmadığı, tertemiz suların aktığı bir Karabük nasıl başarıldıysa, Safranbolu’da da bu problem çözülecek. Çünkü biz bu işin nedenlerini, nasıl çözüldüğünün hepsine hakimiz. Biz belediyeden ilk etapta işlerimizi toparlar toparlamaz ilk el atacağımız iş bu. İlk çözümlenmesi gereken işin bu olduğunu düşünüyoruz. 6 ay içerisinde Safranbolu’da bir daha ne su kesintisi ne de çamurlu suyla halkımızı muhatap etmeyeceğiz. Bundan emin olsunlar. Biz bu işin de alt yapısını ve yine maddi kaynaklarını araştırdık, çok kısa sürede de tamamlayacağız” diye konuştu.


Safranbolu’da en büyük sorunlardan birinin otopark sorunu olduğunu dile getiren Danışman,700-800 kapasiteli 3 tane otoparkın halkın hizmetine sunulacağınıbelirterek, şunları söyledi:“Tabii ki bunun yanında sosyal projelerimiz de var. Sosyal projelerimizle ilgili çok ciddi geri dönüşler alıyoruz. Biz otomobil sporlarını gençlerimiz için planladığımızı düşünürken hanımlarımızdan talepler geliyor.Sosyal yaşam merkezlerimiz ile ilgili çok ciddi teveccühlerimiz var. Çünkü Aile Hekimliklerinin ve Muhtarlık Ofislerinin orada bulunması ve hizmetin insanların ayağına gelmesi demek ciddi bir heyecan oluşturdu. Ve her mahalleden bizim oraya da yapılacak mı şeklinde sorular alıyoruz. Bunun bütün mahallelerimizde gerçekleşmesi için bütün gayreti göstereceğiz.”


“Türkiye çapında ses getirecek bir proje halinde devam ettireceğiz”


“Karabük ve Safranbolu’nun emekli vatandaşlarının yoğunlukta olduğu yerler olduğunu kaydeden Danışman, “Buralarda emeklilerimizin vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği alanlarımız çok az. Emekli evlerimizi de mümkün olduğunca her mahallemize yaymaya gayret edeceğiz. SAKEM ile devam eden kurslarımıza hiç dokunmadan, çok daha çeşitlendirerek belki onlara gelir sağlayabilir düzeye getirerek Türkiye çapında ses getirecek bir proje halinde devam ettireceğiz. Safranbolu halkına bu güne kadar gösterdikleri ilgi, alaka, teveccüh ve samimiyetimize inandıkları için çok teşekkür ederim. Safranbolulu hemşehrilerimden parti gözetmeden, hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar bizi desteklemelerini ve gerçekten parti ayrımı yapılmadan hizmetin nasıl yapılacağını, kapısı kapanmadan hizmetin nasıl ulaştırılacağını biz onlara gösterelim istiyorum. 31 Martta bu işi başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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