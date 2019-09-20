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Fati'ye milli takım kapısı açıldı!

İspanya'da Bakanlar Kurulu'nun onayıyla, Barcelona'nın 16 yaşındaki Gine Bissaulu futbolcusu Fati'yi İspanyol vatandaşlığı verilerek, genç forvetin İspanya Milli Takımı'na çağırılmasının önü açıldı.

20 Eylül 2019 Cuma 17:16
Fati'ye milli takım kapısı açıldı!

Gine Bissau'da 2002 yılında dünyaya gelen ve 2009 yılından bu yana İspanya'da yaşayan Fati, Barcelona'da sezon başından itibaren ortaya koyduğu futbolla dikkati çekiyordu.

İspanya Futbol Federasyonunun girişimi sonrasında İspanyol vatandaşlığı alan Fati, artık İspanya Milli Takımı'nın kadrosuna çağırılabilecek.

Şampiyonlar Ligi tarihinde forma giyen en genç ve La Liga'da ise en genç futbolcu olma özelliğine sahip Fati'nin 26 Ekim'de Brezilya'da başlayacak 17 Yaş Altı Dünya Futbol Şampiyonası için İspanya Milli Takımı'nın kadrosuna çağırılması bekleniyor.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Hollandalı yelkenci Nicole Van Der Velden'e de İspanyol vatandaşlığı verildiğini açıkladı. Velden özel bir izinle Aarhuz'daki Dünya Şampiyonası'nda İspanya adına yarışmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:16
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