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Kültür - Sanat

"Fâtıma" romanı, raflardaki yerini alıyor

Mehmet Nezir Gül tarafından kaleme alınan "Fâtıma" isimli gençlik romanı, büyükşehirlere üniversite okumak için gelen gençlerin verdiği mücadeleleri ve aralarındaki arkadaşlık ilişkilerini anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:54:00 - 2020-06-20 12:55:15
"Fâtıma" romanı, raflardaki yerini alıyor

Mehmet Nezir Gül'ün son kitabı "Fâtıma" raflardaki yerini aldı. MGV Yayınları tarafından basımı yapılan kitap, Gül'ün okurları ile buluştu. "Fâtıma" büyükşehirlere üniversite okumak için gelen gençlerin verdiği mücadeleleri ve aralarındaki arkadaşlık ilişkilerini anlatıyor.

Lise arkadaşlığından başlayıp üniversitede devam eden ve pekişen bir arkadaşlığın hikayesi olan kitap, Fâtıma ve arkadaşlarının bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde gerçekleştirmek istediği iyilik hareketi çalışmalarını, başkalarının bu ortamı sabote etme planlarını, art niyetli planlara ve eylemlere rağmen akıllı ve dengeli müdahalelerle bunları etkisiz kılma çabalarını anlatıyor.

 

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