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Aktüel Fatih'te yangın çıkan evde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Aktüel

Fatih'te yangın çıkan evde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kavga ettiği arkadaşları tarafından eve kilitlendiği belirtilen kişinin kurtulmak için yangın çıkardığı öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:28:05 -
Fatih'te yangın çıkan evde mahsur kalan kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te kavga ettiği arkadaşları tarafından kilitlendiği evden kurtulmak için yangın çıkardığı öne sürülen kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hırka-i Şerif Mahallesi Cevizci Ekrem Sokak'taki 4 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Filistinli bir kişi, itfaiye ekiplerince dairenin kapısı kırılarak dışarı çıkarıldı. Daha sonra olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin, kavga ettiği arkadaşları tarafından eve kilitlendiği, buradan çıkabilmek için yangın çıkardığı öne sürüldü.

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