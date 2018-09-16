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Fatih'te sahte polis gerçek polisi görünce…  Şaşırtan sözler!

Fatih'te kendisini polis olarak tanıtarak bankamatikten para çeken kişilerin paralarını çaldığı iddia edilen M.B., polisin takibi sonucu konakladığı otelin çevresinde gözaltına alındı.

16 Eylül 2018 Pazar 08:09
Fatih'te sahte polis gerçek polisi görünce…  Şaşırtan sözler!

Alemdar Mahallesi'nde 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti.

 Ö.S., bir bankamatikten 2 bin dolar ve 200 lira para çekti. Bu sırada yanına gelen bir kişi, kendisinin polis olduğunu söyleyerek kimlik sorup üst araması yapmak istedi.

Ö.s.’nin arkasını dönmesini fırsat bilen bir şüpheli içerisinde para bulunan çantayı alarak lüks bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Ö.S. bir süre çantasını çalan dolandırıcının peşinden koştu. Daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.  Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KİMLİK SORUP CÜZDANINI ALDI

Polisin dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü sırada 18 Ağustus'ta Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde yeni bir dolandırıcılık olayı yaşandı. B.D., Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir bankamatikten para çektiği esnada bir kişi yanına gelen bir kişi polis olduğunu söyleyerek kimlik sordu. B.D., cüzdanından kimliğini çıkarmak istediği sırada şüpheli elindeki cüzdanı alarak kayıplara karıştı.

PLAKA TESPİT EDİLDİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, her iki olayın da benzer yönlerinin bulunması nedeniyle soruşturmayı derinleştirdi. Polis, her iki mağdurun ifadeleri doğrultusunda olaya karışan lüks otomobilin plakasını tespit etti. Polis, otomobilin sahibinin ifadeleri doğrultusunda şüphelinin M. B. olduğunu tespit etti.

Öte yandan polis dolandırıcılık anlarının güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, şüphelinin yanındaki bir kişiyle bankamatikten para çekenlerin yanına yaklaştığı, kimlik sorduğu ve daha sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

OTELDE KALIYOR

Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler M.B. isimli şüphelinin Şişli'de bir otelde kaldığını belirledi. Şüphelinin içeride bulunmadığını öğrenen polis, otel ve çevresinde gerekli önlemleri alarak beklemeye başladı. Polis, M.B.'yi bir süre sonra otele doğru geldiğini sırada gözaltına aldı.

“BEN DE POLİSİM"

M.B'nin üzerinde ve çantasındaki aramalarda 2 adet sahte polis tanıtım kartı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. M.B'nin kendisini gözaltına alan polislere “Ben de polisim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.B.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 08:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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