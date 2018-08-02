Fatih'te öğrenci yurdunda yangın
Fatih'te 4 katlı öğrenci yurdunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı olmadığı açıklandı.02 Ağustos 2018 Perşembe 12:37
Fatih’te 4 katlı özel bir erkek öğrenci yurdunda tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı binanın en üst katında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı.
YAZ OKULU İÇİN KALMIŞLAR
Kısa sürede büyüyen yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sırasında yaz okulu nedeniyle yurtta kaldıkları öğrenilen 3 öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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