Fatih'te öğrenci yurdunda yangın

Fatih’te 4 katlı özel bir erkek öğrenci yurdunda tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı binanın en üst katında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı.

YAZ OKULU İÇİN KALMIŞLAR

Kısa sürede büyüyen yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında yaz okulu nedeniyle yurtta kaldıkları öğrenilen 3 öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.