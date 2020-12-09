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Aktüel Fatih'te kuyumcu soygunu
Aktüel

Fatih'te kuyumcu soygunu

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:20:42 -
Fatih'te kuyumcu soygunu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir kuyumcu dükkanına giren silahlı ve maskeli 3 kişi, bir miktar altın ve para alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde bir otomobille gelen yüzleri kapalı ve silahlı soyguncular, dükkanı temizleyen çalışan Sinan Yaşar'ı darp etti.

Dükkandaki bir miktar altın ve kasadaki parayı alan şüpheliler, geldikleri araca binerek kaçtı. Aracı bırakan soyguncular, ara sokaklara kaçtı.

Soygunu fark eden çevredeki esnaf ve evde kamerada soygun anını izleyen kuyumcu dükkanının sahibi polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Darp edilen Sinan Yaşar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, soyguncuları yakalamak için çalışma yürütüyor.

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