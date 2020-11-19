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Aktüel Fatih'te Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı apartmanlar dezenfekte ediliyor
Aktüel

Fatih'te Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı apartmanlar dezenfekte ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:47:40 -
Fatih'te Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı apartmanlar dezenfekte ediliyor

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi ekipleri, Kovid-19 testi pozitif çıkan ilçe sakinlerinin yaşadığı binalarda detaylı dezenfekte çalışması yapıyor.

Fatih'te yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) salgınına karşı hijyen çalışmalarını yürüten ekipler, ilçe genelinde pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen kişilerin yaşadığı apartmanlardaki ortak kullanım alanlarını da dezenfekte ediyor.

Hastaların yaşadığı binaların girişleri, katlar, asansör içleri, hane kapıları, ziller ve merdiven boşlukları gibi pek çok nokta virüs ve bakterilere karşı etkili malzemelerle temizleniyor.

Vatandaşlar, Fatih Belediyesinin bu hizmetinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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