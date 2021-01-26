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Yerel Fatih'te korkutan yangın
Yerel

Fatih'te korkutan yangın

İstanbul, Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 09:16:00 -
Fatih'te korkutan yangın

İstanbul'un Fatih ilçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, Demirci Osman Sokak'taki iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokağa park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlanan itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek müdahalede bulunduğu yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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