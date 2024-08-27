  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

21 yıllık teşvik yeniden gündemde

Almanya’da Türklere ait araçlara el konuldu! Duyan bu kez 'iyi yaptınız' diyor

Telegram kurucusu hala tutuklu: Rusya'dan flaş Amerika açıklaması

O iddia yine gündemde: Katar, o savaş uçağının sırlarını Türkiye'ye veriyor

Çin'den ABD'ye sert tepki!

Aralarında kimler var kimler! Malazgirt’te yok İş Bankası resepsiyonunda var

NOW işine gelmeyince KOV! Mansur Yavaş'ı eleştirince 'basın özgürlüğünü' askıya alıp kovdular!

Galatasaray’da her an kriz fışkırabilir! Sen ne yaptın böyle Icardi! Evlatları için bakın ne yapmış! Bomba iddia…

Peş peşe heyecanı yaşanıyor: Her an dengeler resmen değişecek: Akılalmaz iddia bu olsa gerek...

Erdoğan ve Sisi bunun için harekete geçecek! Bu gerçekleşirse, bütün planlar alt üst olur
Yaşam Fatih'te korkunç olay!
Yaşam

Fatih'te korkunç olay!

Yeniakit Publisher
2024-08-27 21:57:00 -
Fatih'te korkunç olay!

Fatih'te 50 yıllık binada feci bir olay yaşandı. 4. katın tabanı çöktü ve o sırada evde olan bir Eda Maden alt komşularının evine düşerek yaralandı.

Fatih'te yaklaşık 50 yıl önce yapılan 4 katlı binanın 4'üncü katının tabanı çöktü. 4'üncü katta bulunan Eda Maden 3'üncü kata düştü. Hafif yaralanan Maden hastaneye kaldırılırken, bina tahliye edildi.

Olay, saat 20.40 sıralarında Nişanca Mahallesi, Alişan Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı öğrenilen 4 katlı binanın 4'üncü katının tabanı büyük bir gürültüyle alt kata çöktü. Olay sırasında dairede olan Eda Maden'de 3'üncü kata düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Maden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binada yapılan incelemelerin ardından 4 katlı bina ve bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23