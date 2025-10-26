Fatih'te korku dolu anlar!

İstanbul'un Fatih ilçesinde korku dolu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırgan mağduru bir süre takip etti ve ardından ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla bir araca konularak en yakın hastaneye götürüldü. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

O ANLARIN İHBARI VE MÜDAHALE

Olayı duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı. Olay yerinde ilk tespitler yapıldı, delil toplama çalışmaları için ekipler geniş çaplı inceleme başlattı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralının tedavisi sürüyor.

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA

Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli, olay sonrası bölgeden uzaklaşmayı başardı. Polis, kaçış yönünü belirlemek ve şüpheliyi yakalamak amacıyla çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve görgü tanıklarının ifadelerini topluyor.

GÖRGÜ TANIKLARININ BEYANI

Cep telefonu kameralarına yansıyan veya görgü tanıklarının anlattığı bilgiler, soruşturmayı yönlendiren ilk ipuçları arasında yer alıyor. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, güvenlik güçlerine olay anına dair bilgi verdiklerini bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE ULAŞIM

Polis, soruşturma süresince bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı; olay yeri sınırlandırılarak, civardaki ulaşım ve yaya trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cadde eski haline döndürülecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Emniyet güçleri, saldırganın kimliğinin tespiti için delilleri laboratuvara gönderdi ve kaçış güzergâhı üzerinde çalışma yapıyor. Kamuoyuna yeni bilginin ulaşması halinde resmi kaynaklar açıklama yapacak.