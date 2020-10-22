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Aktüel Fatih'te kamyonet üst geçitte sıkıştı
Aktüel

Fatih'te kamyonet üst geçitte sıkıştı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:29:38 -
Fatih'te kamyonet üst geçitte sıkıştı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, belirtilen azami yüksekliğe uymayan kamyonet üst geçitte sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, Said Hamdo yönetimindeki 06 BJ 9179 plakalı kamyonet, Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, altından geçmeye çalıştığı üst geçide çarptı.

Kasası üst geçide sıkışan kamyonetini kurtarmak için aracından inen sürücü, lastiklerin havasını indirerek bulunduğu yerden çıkmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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