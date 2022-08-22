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Gündem Fatih'te eski hana operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı
Gündem

Fatih'te eski hana operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te eski bir hana düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 00:31:00 -

Alınan bilgiye göre, suç ve suçlulara yönelik çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cibali'de onlarca odası bulunan eski bir hana operasyon düzenledi.

Koçbaşı kullanılarak girilen odalarda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve "sallama" diye tabir edilen çok sayıda bıçak bulundu.

Handa bulunan 23 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Polislerin konuya ilişkin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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