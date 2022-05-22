Fatih'te çirkin provokasyon! Hadis-i şerifleri yırtıp Müslümanları kışkırttı
İstanbul Fatih'te bir şahıs, caminin duvarında asılı olan hadis-i şerif yazılı kağıtları yırttı. Çirkin provokasyon anbean kameraya yansıdı.
Fatih'te bir caminin duvarlarında asılı olan hadis-i şerif yazılı kağıtlara bir şahıs çirkin saldırıda bulundu.
İstanbul'un Fatih ilçesinde, Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki tarihi Şeyh Hüsamettin Camii'nde asılı hadis-i şeriflere kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.
Mahalle sakinleri tepki gösterdi
Çirkin provokasyon güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Saldırıya mahalle sakinleri büyük tepki gösterdi.