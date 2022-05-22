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Aktüel Fatih'te çirkin provokasyon! Hadis-i şerifleri yırtıp Müslümanları kışkırttı
Aktüel

Fatih'te çirkin provokasyon! Hadis-i şerifleri yırtıp Müslümanları kışkırttı

İstanbul Fatih'te bir şahıs, caminin duvarında asılı olan hadis-i şerif yazılı kağıtları yırttı. Çirkin provokasyon anbean kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 21:48:00 - 2022-05-22 21:55:24

Fatih'te bir caminin duvarlarında asılı olan hadis-i şerif yazılı kağıtlara bir şahıs çirkin saldırıda bulundu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki tarihi Şeyh Hüsamettin Camii'nde asılı hadis-i şeriflere kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Mahalle sakinleri tepki gösterdi

Çirkin provokasyon güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Saldırıya mahalle sakinleri büyük tepki gösterdi.

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