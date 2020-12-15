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Aktüel Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli etkisiz hale getirildi
Aktüel

Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli etkisiz hale getirildi

Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve ziynet eşyası ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 02:57:36 -
Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli etkisiz hale getirildi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'nde devriye görevini yapan bekçiler, durumlarından şüphelindikleri 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Şüphelilerden birinin silahını çekmesi üzerine, bekçiler şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer 2 şüpheli ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve ziynet eşyası ele geçirildi.



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