Fatih'te bayram günü eşini döverek öldürmüştü! Cani koca yakalanıp tutuklandı
İstanbul Fatih’te, Ramazan Bayramı'nın 3. günü dehşete düşüren bir olay yaşandı. Cezayir uyruklu Veli C., 10 yıllık eşi Nasıra Saigi’yi döverek öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli koca İlçe Asayiş Büro Ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk olan şüpheli tutuklandı.

Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir dairede 22 Mart akşamı Cezayir uyruklu Veli C. ile dini nikahlı eşi Nasıra Saigi'ye bayram ziyareti için 2 kişi geldi. Misafirlerin gitmesinin ardından çift arasında tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada Veli C. Eşini darp etti. Aldığı darbelere dayanamayan kadın hareketsiz kalınca şüpheli Veli C. daha sonra evden çıkarken komşuları durumu polise duruma bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Ekipler yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri daireden son çıkan kişinin Veli C. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

DAHA ÖNCEDE TARTIŞMIŞLAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veli C. adli makamlarca tutuklandı. Emlakçı Hüseyin San, kadın cinayeti yaşandığını belirterek Veli C. ile Nasıra Saigi arasında daha önce de kavga çıktığını söyledi.

