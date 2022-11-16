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Gündem Fatih'te art arda yaşanan patlamalar paniğe yol açtı! 6 araç kullanılamaz hale geldi
Gündem

Fatih'te art arda yaşanan patlamalar paniğe yol açtı! 6 araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otomobil alev alarak yanmaya başladı. Alevler park halindeki araçlara da sıçrayınca 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 01:04:00 - 2022-11-16 01:08:09
Fatih'te art arda yaşanan patlamalar paniğe yol açtı! 6 araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan otomobil yangını yürekleri ağza getirdi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple bir otomobilde başlayan yangın diğer araçlara da sıçradı.

6 araç kullanılamaz hale geldi!

Art arda yaşanan patlama sesleri halkta paniğe sebep oldu.

İtfaiye ekipleri Kocamustafa Paşa Caddesi'nde araçlardan yükselen alevleri yoğun çaba ile kontrol altına alarak söndürdü. Olayda 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Emniyet güçleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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