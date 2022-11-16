Fatih'te art arda yaşanan patlamalar paniğe yol açtı! 6 araç kullanılamaz hale geldi
İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otomobil alev alarak yanmaya başladı. Alevler park halindeki araçlara da sıçrayınca 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan otomobil yangını yürekleri ağza getirdi.
Henüz bilinmeyen bir sebeple bir otomobilde başlayan yangın diğer araçlara da sıçradı.
6 araç kullanılamaz hale geldi!
Art arda yaşanan patlama sesleri halkta paniğe sebep oldu.
İtfaiye ekipleri Kocamustafa Paşa Caddesi'nde araçlardan yükselen alevleri yoğun çaba ile kontrol altına alarak söndürdü. Olayda 6 araç kullanılamaz hale geldi.
Emniyet güçleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.