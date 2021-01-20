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Ekonomi Fatih’in kuyu testlerini Kanuni yapacak
Ekonomi

Fatih’in kuyu testlerini Kanuni yapacak

Fatih gemisinin sondaj yapacağı kuyularda kuyu testlerini ve kuyu tamamlama faaliyetlerini Kanuni sondaj gemisi gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 10:55:00 -
Fatih’in kuyu testlerini Kanuni yapacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Kanuni, Fatih sondaj gemisi için kuyu testlerini ve kuyu tamamlama faaliyetlerini yürütecek.

Çalışmalar hızlanacak

Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim 2020’de Karadeniz’deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı. Öte yandan 2 Kasım 2020’de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım’da başlamıştı. TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni ise 2012’de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6’ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Bakan uğurlamıştı

Mersin’in Taşucu Limanı’ndan 13 Ekim 2020’de ayrılan gemi, ortalama 8 mil hızla 19 Ekim’de İstanbul Boğazı’ndan geçerek Haydarpaşa Limanı’na gelmişti. Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 13 Kasım 2020’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından 14 Kasım’da Filyos Limanı’na ulaşmıştı.

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