Fatih’in hocası Akşemseddin önerdi! İşte o hastalığın ilacı
Akşemseddin, bundan tam 600 yıl önce Maddetü'l-Hayat isimli kitabında unutkanlığın reçetesini veriyor. Büyük alim Akşemseddin hastalıkların birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin sağlıklı yaşama dair açıklamalar yapmış. Bundan tam 600 yıl önce... İşte Akşemseddin'e göre unutkanlığın reçetesi...
Akşemseddin reçetesi
Unutkanlık hastalığı hakkında Akşemseddin'in tavsiyeleri şu şekilde: Bu rahatsızlık balgam fazlalığından meydana gelmiş olabilir. Eğer bu hastalık balgam fazlalığından meydana gelmişse müshil kullanılarak bağırsakların temizlenmesi gerekir. Bağırsaklarını temizleyen ve balgam fazlalığından tedavi olan kimsenin unutkanlık hastalığının zayıfladığı birçok tecrübe ile görüşmüştür.