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Sağlık Fatih’in hocası Akşemseddin önerdi! İşte o hastalığın ilacı
Sağlık

Fatih’in hocası Akşemseddin önerdi! İşte o hastalığın ilacı

Akşemseddin, bundan tam 600 yıl önce Maddetü'l-Hayat isimli kitabında unutkanlığın reçetesini veriyor. Büyük alim Akşemseddin hastalıkların birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-04-12 08:54:00 -
Fatih’in hocası Akşemseddin önerdi! İşte o hastalığın ilacı

Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin sağlıklı yaşama dair açıklamalar yapmış. Bundan tam 600 yıl önce... İşte Akşemseddin'e göre unutkanlığın reçetesi...

Akşemseddin reçetesi

Unutkanlık hastalığı hakkında Akşemseddin'in tavsiyeleri şu şekilde: Bu rahatsızlık balgam fazlalığından meydana gelmiş olabilir. Eğer bu hastalık balgam fazlalığından meydana gelmişse müshil kullanılarak bağırsakların temizlenmesi gerekir. Bağırsaklarını temizleyen ve balgam fazlalığından tedavi olan kimsenin unutkanlık hastalığının zayıfladığı birçok tecrübe ile görüşmüştür.

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Yorumlar

Müshil değil!!!

Yanlış anlamayın.. O müshili kullanmak, maharet isteyen bir iş. Onu kullanmak için, talimat almak gerekiyor. Her zaman, kafana estiği her zaman müshil kullanmak yanlış. Zamanı var, şartları var. Balgamı kesen gıdalarda vardı: kereviz yaprağı, kuru üzüm. Bende tıpçı değilim, ama okudum. Millet zarar görse, bu yaptığnz habrdn birisi zarar görse, "tedbirli olsydın, bunlr tavsiyeydi sadece" demkle kurtarmycaksınızdır! "Insanların aklına göre konuşun". Dostane ikaz ettim. Geleneksel tıp hekimleri yazsın bu tür tavsyeleri, var Türkiye'de.
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