Fatih’in emanetine modern mühendislik desteği! Tersane İstanbul’un zeminini güçlendiriyor

Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan tarihi tersanede, zemin iyileştirme çalışmaları Samiras Geoteknik tarafından yürütülüyor. Firma, projede D800 mm çapında Deep Soil Mixing (DSM) yöntemi kullanarak zemin güvenliğini artırıyor ve modern yapısal yenileme sürecine teknik katkı sağlıyor.

“GEÇMİŞE SAYGI, GELECEĞE GÜVENLİ ZEMİN”

Ecdat yadigârı Tersane İstanbul’un yeniden ihyasına yönelik proje hakkında konuşan Samiras Geoteknik Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ferit Özmen, “İstanbul gibi tarihi bir kentte, mühendislik gücümüzle yer almak bizim için büyük bir gururdur. Amacımız, geçmişin mirasına zarar vermeden geleceğin projelerine sağlam zemin hazırlamaktır” dedi. Şeref Ferit Özmen, Samiras Geoteknik’in tüm projelerinde olduğu gibi Tersane İstanbul’da da teknoloji, sürdürülebilirlik ve tarihî dokuya saygıyı ön planda tuttuklarını vurguladı.