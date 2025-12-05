  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Fatih’in emanetine modern mühendislik desteği! Tersane İstanbul’un zeminini güçlendiriyor
Gündem

Fatih’in emanetine modern mühendislik desteği! Tersane İstanbul’un zeminini güçlendiriyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fatih’in emanetine modern mühendislik desteği! Tersane İstanbul’un zeminini güçlendiriyor

Osmanlı donanmasının can damarı olan ve 600 yıl boyunca hizmet veren İstanbul’un denizcilik mirası Tersane İstanbul, modern mühendislik uygulamalarıyla yeniden eski günlerine dönüyor.

Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan tarihi tersanede, zemin iyileştirme çalışmaları Samiras Geoteknik tarafından yürütülüyor. Firma, projede D800 mm çapında Deep Soil Mixing (DSM) yöntemi kullanarak zemin güvenliğini artırıyor ve modern yapısal yenileme sürecine teknik katkı sağlıyor.

“GEÇMİŞE SAYGI, GELECEĞE GÜVENLİ ZEMİN”

Ecdat yadigârı Tersane İstanbul’un yeniden ihyasına yönelik proje hakkında konuşan Samiras Geoteknik Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ferit Özmen, “İstanbul gibi tarihi bir kentte, mühendislik gücümüzle yer almak bizim için büyük bir gururdur. Amacımız, geçmişin mirasına zarar vermeden geleceğin projelerine sağlam zemin hazırlamaktır” dedi. Şeref Ferit Özmen, Samiras Geoteknik’in tüm projelerinde olduğu gibi Tersane İstanbul’da da teknoloji, sürdürülebilirlik ve tarihî dokuya saygıyı ön planda tuttuklarını vurguladı.

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz
Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

Balkan şehirlerinin sırları kitapta toplandı! Osmanlı Avrupa’sına yeni bir pencere açıldı
Balkan şehirlerinin sırları kitapta toplandı! Osmanlı Avrupa’sına yeni bir pencere açıldı

Kültür - Sanat

Balkan şehirlerinin sırları kitapta toplandı! Osmanlı Avrupa’sına yeni bir pencere açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23