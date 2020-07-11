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Fatih'in emaneti Ayasofya asli hüviyetine kavuştu, dünyadan destek geldi

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin nişanesi olan Ayasofya'nın 86 yıllık esaret sonrası Danıştayın kararıyla camiye çevrilmesine Malezyalı sivil toplum kuruluşları Türkiye'ye destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 07:45:00 -
Fatih'in emaneti Ayasofya asli hüviyetine kavuştu, dünyadan destek geldi

Danıştayın Ayasofya'nın ibadete açılması kararına, Malezyalı sivil toplum kuruluşlarından destek geldi.

Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) Genel Başkanı Muhammed Faysal Abdul Aziz, Türkiye'nin aldığı kararı tebrik ederek, "Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya'yı özel mülk olarak almış ve bunu vakfetmiştir. Bugün Ayasofya asıl vazifesine dönmüştür." dedi.

"Türk hükümetinin aldığı karar meşru ve hukuka dayalı"

Muhammed Faysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararı yayımladığı Twitter paylaşımını da sosyal medya hesabında paylaştı.

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid ise yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden ibadete açma kararını kutlayarak, "İbadethanelerin asli vazifeleri ne ise o şekilde itibar görmesi gerekir. Bu kararın tarihi hakikatlere dayalı argümanlarla alındığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk hükümetinin bu kararı almasının meşru ve hukuka dayalı olduğunu belirten Mohd Azmi, "Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden camiye çevirme hakkı, hiçbir dış ülke tarafından sorgulanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"Rahatsız olanlar cami ve kilise yıkan İsrail'e ses çıkarsınlar"

Mohd Azmi Abdul Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Batı ülkelerinin söz konusu karardan duyduğu hoşnutsuzluğunu eleştirerek, "Eğer Batı ülkeleri bundan rahatsızsa, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yıkılan cami ve kiliselere ses çıkarmalılar." dedi.

MAPIM Başkanı Mohd Azmi, Ayasofya'nın cami statüsünde kalmasının tarihi mirasın bir gerekliliği olduğunu kaydederek, "Malezya'daki Müslümanlar, Türkiye'nin aldığı kararın arkasındadır." diye konuştu.

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