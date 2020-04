Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Namazda okunan surelere zammı sure denir. Namaz ile ilgili detayları araştıran kişiler Fatiha süresi zammı sure sayılır mı? sorusunun yanıtını merak eder. Peki, Fatiha süresi zammı sure sayılır mı? Zammı sureler hangileridir?