Fatiha süresi zammı sure sayılır mı?

Zammı sure okumak ile ilgili hadisler mevcuttur, bu hadislere göre surelerin sırası, surenin kısalığı uzunluğu, surelerin atlanarak okunması gibi konulara dikkat edilerek sünnete rivayet edilmesi önemlidir.

Namaz kılarken sureleri, Kur’an-ı Kerim’deki sıralandığı gibi okumak uygundur.

Hiç sure atlamadan sırasıyla okumak daha iyidir.

Sure atlanarak okunacak ise iki veya daha fazla sure atlanarak okumak daha uygundur.

Birinci okunan sure yani ilk rekatta okuduğun sure diğerlerine göre daha uzun olmalıdır.

Fatiha suresini namazlarda okumak vacip olduğu için Fatiha süresi zammı sure sayılmaz.

Bazı din alimleri namazlarda, ikinci rekatta birinci rekattan daha uzun sure okumanın mekruh olduğunu söylemektedir. Bilerek okunmazsa mekruh olmaz ve okunmaya başlanmışsa artık terk edilmez, devam edilir. (Halebi)

İlmihal kitaplarında her rekatta aynı sureyi okumak mekruhtur yazmaktadır. Özellikle namaz kıldıran imamın aynı namazların aynı rekatlarında, aynı sure ve ayetleri okumayı adet edinmesi mekruhtur.

Zammı sureler hangileridir?

Kuranı-ı Kerim’de Fatiha suresinden Nas suresine doğru bir sıralama var. Namazda bu sıralamaya uyulması gerekli.

Fatiha suresini namazda okumak vaciptir. Bu nedenle zammı surelere dâhil edilemez. Yani sıralamalarda yeri yoktur. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gereklidir.

Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Namazda okunan surelerin sıralama aşağıdaki gibidir.

1. Fil Suresi

2. Kureyş Suresi

3. Maun Suresi

4. Kevser Suresi

5. Kafirun Suresi

6. Nasr Suresi

7. Tebbet Suresi

8. İhlas Suresi

9. Felak Suresi

10. Nas Suresi

Zammı sureler hangi sırayla okunur?

Okuma sırasıyla ilgili aşağıdakilere aykırı davranmak mekruh olarak görülmüştür.

1. İkinci rekâtta okunan sure, birincide okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. Yani hiç sure atlamadan sırasıyla okunur.

2. Atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmayacak, iki veya daha fazla sure atlanarak okunacaktır.

3. Okunan bu ikinci sure, birinciden iki ayetten daha fazla uzun olmayacaktır.

4. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.