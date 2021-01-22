  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Zencirci kimdir? Danıştay üyesi Fatih Zencirci hangi görevlerde bulundu?
Gündem

Fatih Zencirci kimdir? Danıştay üyesi Fatih Zencirci hangi görevlerde bulundu?

HSK genel kurulu Danıştay’a üç yeni üye seçti. Danıştay’ın yeni üyeleri; Mustafa Acar, Yüksel Navdar ve Fatih Zencirci oldu. Peki Fatih Zencirci hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 15:02:00 - 2021-01-22 15:02:21
Fatih Zencirci kimdir? Danıştay üyesi Fatih Zencirci hangi görevlerde bulundu?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Zencirci, Danıştay üyeliğine seçildi. HSK Genel Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Zencirci, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

Yüksel Navdar kimdir? Danıştay üyesi Yüksel Navdar nerelidir?
Yüksel Navdar kimdir? Danıştay üyesi Yüksel Navdar nerelidir?

Biyografi

Yüksel Navdar kimdir? Danıştay üyesi Yüksel Navdar nerelidir?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye toplumu bu rezilliği kaldıramaz! Armağan Çağlayan, Lisa Ann ile...
Gündem

Türkiye toplumu bu rezilliği kaldıramaz! Armağan Çağlayan, Lisa Ann ile...

Televizyonlardaki ahlaksızlıklar her geçen gün akılalmaz hale gelirken sosyal medya platformlarında ise 'Bugün karşımıza hangi skandal çıkac..
Neden uçtu bu gıda fiyatları? İşte zamların sebebi
Ekonomi

Neden uçtu bu gıda fiyatları? İşte zamların sebebi

Son dönemde mutfak alışverişi için marketlere giden vatandaşlar zamlı fiyatlar karşısında şaşkına uğruyor. Ayçiçek yağından tereyağına, peyn..
Hizbullah kamyonu durduruldu! İçinden çıkanlar şok etti
Dünya

Hizbullah kamyonu durduruldu! İçinden çıkanlar şok etti

Suriye Ulusal Ordusu, katil Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerden gelen ısıtıcı yüklü kamyonda 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirdi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay