Fatih ve Kanuni yeni göreve hazırlanıyor

Fatih sonraj gemisi Karadeniz’deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından Filyos’ta bakıma girerken, Kanuni, İstanbul Boğazı’ndan geçmek üzere Haydarpaşa Limanı’na demirledi.

Türkalı-1 kuyusunda çalışacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Ekim’de, doğalgaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını açıklamasının ardından Fatih Sondaj Gemisi bakım için dün Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin Filyos limanındaki bakım ve teknik hazırlık safhalarının ardından önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali- 1 kuyusunda devam edeceğini ifade etmişti.

Kanuni Karadeniz'e açılacak

Karadeniz’deki çalışmalara katılmak üzere 13 Ekim’de Mersin Taşucu Limanı’ndan İstanbul’a doğru yola çıkan Kanuni sondaj gemisi ise dün Haydarpaşa Limanı’na ulaştı. İstanbul Boğazı’ndan geçmek için Kanuni sondaj gemisinin kule söküm işlemlerine burada başlanacak. Ardından, Karadeniz’e doğru yola çıkacak geminin kasım ayı sonunda Zonguldak’ın Filyos Limanı’na ulaşması planlanıyor. Filyos Limanı’nda kule montajı ve diğer bakımlarının yapılmasının ardından Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’de ilk sondaj faaliyetine başlayacak.