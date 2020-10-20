  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fatih ve Kanuni yeni göreve hazırlanıyor
Ekonomi

Fatih ve Kanuni yeni göreve hazırlanıyor

Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi ‘Fatih’ ile üçüncü sondaj gemisi ‘Kanuni’ yeni görevler öncesi bakım için limana yanaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 08:36:00 -
Fatih ve Kanuni yeni göreve hazırlanıyor

Fatih sonraj gemisi Karadeniz’deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından Filyos’ta bakıma girerken, Kanuni, İstanbul Boğazı’ndan geçmek üzere Haydarpaşa Limanı’na demirledi.

Türkalı-1 kuyusunda çalışacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Ekim’de, doğalgaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını açıklamasının ardından Fatih Sondaj Gemisi bakım için dün Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin Filyos limanındaki bakım ve teknik hazırlık safhalarının ardından önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali- 1 kuyusunda devam edeceğini ifade etmişti.

Kanuni Karadeniz'e açılacak

Karadeniz’deki çalışmalara katılmak üzere 13 Ekim’de Mersin Taşucu Limanı’ndan İstanbul’a doğru yola çıkan Kanuni sondaj gemisi ise dün Haydarpaşa Limanı’na ulaştı. İstanbul Boğazı’ndan geçmek için Kanuni sondaj gemisinin kule söküm işlemlerine burada başlanacak. Ardından, Karadeniz’e doğru yola çıkacak geminin kasım ayı sonunda Zonguldak’ın Filyos Limanı’na ulaşması planlanıyor. Filyos Limanı’nda kule montajı ve diğer bakımlarının yapılmasının ardından Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’de ilk sondaj faaliyetine başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü denilen İYİ Partili başkan konuştu
Siyaset

FETÖ'cü denilen İYİ Partili başkan konuştu

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon programında FETÖ'cü olduğunu söylediği İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu iddialara cevap ver..
İşte 11 kişinin ismi! Deşifre oldular
Gündem

İşte 11 kişinin ismi! Deşifre oldular

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından s..
Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Türkiye'nin seri üretime hazır ilk prototipini sunduk
Ekonomi

Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Türkiye'nin seri üretime hazır ilk prototipini sunduk

Dünyada elektrikli motora bir yönelim olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz de 'Elektrikli araç olur da elektrikli ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay