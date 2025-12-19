Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek son durum

15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek’le ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Zaman zaman sosyal medyada yayılan “öldü” iddiaları kafa karışıklığına neden olurken, sanatçının mevcut durumu yeniden gündeme geldi.

Fatih Ürek’e ne oldu?

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlandı. “Nefes alamıyorum” diyerek fenalaşan Ürek’in kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılan sanatçı, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Fatih Ürek yoğun bakımda mı, yaşıyor mu?

Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi yaklaşık iki aydır devam ediyor. Edinilen bilgilere göre sanatçının hayati bulguları şu aşamada dengede tutuluyor ancak sağlık durumu halen kritik olarak değerlendiriliyor. Ürek’in zaman zaman gözlerini açıp kapatabildiği, ancak uzun süredir yatar pozisyonda olması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaralar oluştuğu belirtiliyor.

Bitkisel hayata girdiği iddiası doğru mu?

Son günlerde Fatih Ürek’in bitkisel hayata girdiği yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak bu iddialara ilişkin resmi bir doğrulama yapılmış değil. Yakın çevresinden gelen bilgilerde, sanatçının hayatta olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade ediliyor.