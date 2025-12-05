Fatih Ürek iyileşti mi? Sağlık durumu nasıl?

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin bekleyiş sürerken, ünlü sanatçıyla ilgili yeni bir açıklama gündeme oturdu. 15 Ekim’de evinde fenalaşarak kalbi duran ve acil müdahale ile hayata döndürülen Ürek, yaklaşık 50 gündür yoğun bakımda tedavi ediliyor. Uzun süre uyutulan şarkıcının durumu merak konusu. Peki Fatih Ürek iyileşiyor mu?

Fatih Ürek’in son durumu ne?

Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, bugün yaptığı açıklamada sanatçının halen kritik süreçte olduğunu belirtti. Siliv, “Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı” ifadelerini kullanarak tedavinin devam ettiğini vurguladı.

Fatih Ürek’e ne oldu?

Ürek, 15 Ekim’de İstanbul’daki evinde aniden fenalaştı. Yapılan müdahalede kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü belirtildi. Bu olayın ardından Ürek hemen yoğun bakıma alındı ve doktorlar tarafından uyutularak tedavi altına alındı.

Tedavi süreci nasıl devam ediyor?

Yoğun bakımda günlerce uyutulan Ürek’in kısa süreli göz açıp kapama tepkileri verdiği aktarıldı. Bu hareketlerin nörolojik bir refleks olabileceği ifade edilse de sevenleri için moral veren nadir gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.

Uzun süre yoğun bakımda kalması hangi sorunlara yol açtı?

Ürek’in uzun süredir yatakta kalmasına bağlı olarak bası yaraları oluştuğu iddia edildi. Uzmanlar, yoğun bakım sürecinin uzadığı hastalarda bu tür cilt problemlerinin sık görüldüğünü belirtiyor.

